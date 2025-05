CONCERTS EN PLEIN AIR ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE – Montpellier, 29 mai 2025 07:00, Montpellier.

L’Orchestre national Montpellier Occitanie invite les Montpelliérains à une série de quatre concerts gratuits, entre opéra prestigieux et plein air musical.

Du 29 mai au 1er juin, l’Orchestre propose quatre rendez-vous musicaux ouverts à tous une soirée dans le cadre somptueux de l’Opéra Comédie et trois concerts en plein air dans les parcs emblématiques de la ville.

À la baguette, la cheffe d’orchestre russe Liubov Nosova, récemment récompensée du 2e prix du concours La Maestra 2024. Elle dirigera un programme riche et accessible, en trois temps forts

L’ouverture de Der Freischütz de Weber, puissante et dramatique

La Symphonie n°6 « Pastorale » de Beethoven, douce et évocatrice

La Suite n°3 en ré majeur de Bach, majestueuse et lumineuse

Que vous soyez mélomane ou curieux, en solo, en couple, en famille ou entre amis, ces concerts sont l’occasion de (re)découvrir la musique classique dans une atmosphère conviviale et inspirante.

Les dates à retenir

29 mai à 19h Jardin des Plantes

30 mai à 19h Opéra Comédie (réservation recommandée)

31 mai à 19h Parc Rimbaud

1er juin à 19h Parc Montcalm

Concerts gratuits Réservez vite pour l’Opéra Comédie ! .

163 Rue Auguste Broussonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

