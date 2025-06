Concerts en Roues Libres Lieu-dit Le Sillon Camaret-sur-Mer 6 juillet 2025 20:30

Finistère

Concerts en Roues Libres Lieu-dit Le Sillon Chapelle de Rocamadour Camaret-sur-Mer Finistère

Début : 2025-07-06 20:30:00

fin : 2025-07-06 22:00:00

2025-07-06

Les 4 musiciens professionnel et passionnés de Concerts en roues libres vous offrent 8 concerts de musique classique dans le Finistère du 4 au 11 juillet. La 3ème étape est à Camaret.Telemann, Mozart, Stamitz, Beethoven et Krommer sont au programme. Ce sont des concerts intimistes où la virtuosité et la bonne humeur sont assurées.

L’originalité de Concerts en Roues Libres c’est qu’ils se déplacent en vélo entre les lieux de Concerts et en logeant chez l’habitant. .

Lieu-dit Le Sillon Chapelle de Rocamadour

Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 14 88 22 95

