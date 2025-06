Concerts en Roues Libres Lampaul-Ploudalmézeau 8 juillet 2025 20:30

Finistère

Concerts en Roues Libres Eglise Saint-Pol Aurélien Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:30:00

fin : 2025-07-08 22:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Les musiciens de Concerts en Roues libres se déplacent en vélo en transportant instruments et matériel ( violon, alto, violoncelle et Hautbois)

Le reste de l’année ils fréquentent de grandes scènes internationales.

Pour la 3ème année, ils effectuent une tournée de 8 concerts dans le Finistère en logeant chez l’habitant ( Pont Croix, Douarnenez, Camaret, Le Conquet, Lampaul-Ploudalmézeau, Santec, Huelgoat et Tourch).

Ils réalisent des concerts intimistes proches des gens. Virtuosité et bonne humeur sont assurées. .

Eglise Saint-Pol Aurélien

Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 14 88 22 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts en Roues Libres Lampaul-Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-06-20 par OT IROISE BRETAGNE