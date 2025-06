Concerts en Roues Libres Salle des Renards Le Conquet 7 juillet 2025 19:00

Finistère

Concerts en Roues Libres Salle des Renards Pointe du Renard Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 19:00:00

fin : 2025-07-07 20:30:00

Date(s) :

2025-07-07

Concerts en Roues Libres regroupe des musiciens professionnels passionnés qui ont l’habitude de jouer sur des grandes scènes internationales. Ils reviennent pour la 3ème année en Finistère pour 1 tournée de 8 concerts de musique classique.

Au programme, Telemann, Mozart, Stamitz, Beethoven et Krommer.

Leur originalité, c’est qu’ils se déplacent en vélo entre les lieux de concerts et logent chez l’habitant. Ils transportent leurs instruments et le matériel dans une carriole ( violon, alto, violoncelle et hautbois). .

Salle des Renards Pointe du Renard

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 14 88 22 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts en Roues Libres Le Conquet a été mis à jour le 2025-06-20 par OT IROISE BRETAGNE