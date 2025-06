Concerts en Roues Libres Pont-Croix 4 juillet 2025 19:00

Finistère

Concerts en Roues Libres Eglise de Pont Croix Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 20:30:00

Date(s) :

2025-07-04

4 musiciens professionnels passionnés offrent 8 concerts de musique classique dans le Finistère du 4 au 11 juillet. (Telemann, Mozart, Stamitz, Beethoven et Krommer)

1ère étape Pont Croix.

Ils se déplacent en vélo entre les lieux de concerts en portant instruments (violon, alto, violoncelle et hautbois) et sont hébergés chez l’habitant.

Virtuosité et bonne humeur assurées. .

Eglise de Pont Croix

Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 14 88 22 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts en Roues Libres Pont-Croix a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz