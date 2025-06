Concerts en Roues Libres Tourch 11 juillet 2025 19:00

Finistère

Concerts en Roues Libres Eglise Saint COrnely de Tourc’h Tourch Finistère

4 musiciens professionnels et passionnés effectuent une tournée de concerts classiques dans le Finistère du 4 au 11 juillet.

Le 11 juillet ils seront à Tourc’h où ils sont déjà venus en 2023.

Leur originalité c’est qu’ils se déplacent en vélo entre 2 lieux de concerts parcourant parfois 70 km en transportant instruments et matériel ( violon, alto, violoncelle et hautbois) Ils sont logés chez l’habitant.

Au programme: Telemann, Mozart, Stamitz, Beethoven et Krommer.

Virtuosité et bonne humeur sont assurés dans ce concert proche du public.

Libre Participation .

Eglise Saint COrnely de Tourc’h

Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 14 88 22 95

