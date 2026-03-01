Concerts en Sonates Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre Toucy

Concerts en Sonates

Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre 20 Rue de la Croix Saint-Germain Toucy Yonne

Gratuit

Début : 2026-03-13 14:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-13 2026-03-14

L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre est heureuse de vous présenter un moment musical dédié aux élèves confirmés de l’école les Concerts en Sonates. Ces musiciens se produisent chaque année, accompagnés au piano et nous propose un grand moment de maîtrise et virtuosité dans les morceaux interprétés.

Nous vous donnons rendez-vous pour deux temps forts les vendredi 13 mars 2026 à 18h30 et samedi 14 mars 2026 à 14h30. .

English : Concerts en Sonates

