Concerts Épinouze

Concerts Épinouze samedi 27 septembre 2025.

Concerts

Salle des fêtes Épinouze Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8€ en prévente

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

On vous donne rendez-vous pour une soirée musicale exceptionnelle. En première partie, Cédeula Orchestra vous fera vibrer au rythme du reggae, Puis The Grup prendra le relais avec un show pop/rock qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Salle des fêtes Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

We look forward to welcoming you to an exceptional evening of music. Opening the evening, Cédeula Orchestra will have you rocking to the rhythm of reggae, then The Grup will take over with a pop/rock show that will have you dancing the night away!

German :

Wir laden Sie zu einem außergewöhnlichen musikalischen Abend ein. Im ersten Teil wird das Cédeula Orchestra Sie mit Reggae-Rhythmen begeistern, danach übernimmt The Grup mit einer Pop/Rock-Show, die Sie bis zum Ende der Nacht tanzen lässt!

Italiano :

Vi aspettiamo per una serata di musica eccezionale. Ad aprire la serata, l’Orchestra Cédeula vi farà scatenare al ritmo del reggae, prima che il Grup prenda il sopravvento con uno spettacolo pop/rock che vi farà ballare tutta la notte!

Espanol :

Te esperamos para disfrutar de una velada musical excepcional. Para abrir la velada, la Orquesta Cédeula te hará vibrar al ritmo del reggae, antes de que The Grup tome el relevo con un espectáculo de pop/rock que te hará bailar toda la noche

