CONCERTS ET BOEUFS Rue Jean Jaurès Marignac 27 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-27 17:00:00

2025-06-27

L’association Sandaran vous invite à la réouverture du café Sansaran.

Avec les groupes :

– Los Dos (+1) Guitare / percussion / violon (rumba et flamenco) ;

– Quentin Buffier Guitare ;

– Scène ouverte.

Repas partagé et convivial.

Participation libre au chapeau pour les musiciens. .

Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 50 69 mairie@marignac.fr

English :

The Sandaran association invites you to the reopening of the Sansaran café.

German :

Der Verein Sandaran lädt Sie zur Wiedereröffnung des Cafés Sansaran ein.

Italiano :

L’associazione Sandaran vi invita alla riapertura del caffè Sansaran.

Espanol :

La asociación Sandaran le invita a la reapertura del café Sansaran.

