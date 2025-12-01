CONCERTS ET CHANTS DE NOEL

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

En cœur de ville, place de la Loge

Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

In the heart of town, Place de la Loge

German :

Im Stadtzentrum, Place de la Loge

Italiano :

Nel cuore della città, Place de la Loge

Espanol :

En el corazón de la ciudad, Place de la Loge

L’événement CONCERTS ET CHANTS DE NOEL Perpignan a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN TOURISME