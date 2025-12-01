CONCERTS ET CHANTS DE NOEL Perpignan
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
En cœur de ville, place de la Loge
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
In the heart of town, Place de la Loge
German :
Im Stadtzentrum, Place de la Loge
Italiano :
Nel cuore della città, Place de la Loge
Espanol :
En el corazón de la ciudad, Place de la Loge
