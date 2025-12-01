Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERTS ET CHANTS DE NOEL Perpignan

CONCERTS ET CHANTS DE NOEL Perpignan dimanche 21 décembre 2025.

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

En cœur de ville, place de la Loge
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

In the heart of town, Place de la Loge

German :

Im Stadtzentrum, Place de la Loge

Italiano :

Nel cuore della città, Place de la Loge

Espanol :

En el corazón de la ciudad, Place de la Loge

