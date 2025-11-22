Concerts et Contes en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 Chartres

Concerts et Contes en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015

L’association Amusange organise un rendez-vous autour de la musique et des contes le week-end des 22 et 23 novembre au Foyer d’Accueil Chartrain en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Le samedi sera consacré à la musique et le dimanche, les artistes enchaineront les contes pour les enfants de 5 à 99 ans. Bar/Buffet froid sur place. .

English :

The Amusange association is organizing a rendezvous around music and storytelling on the weekend of November 22 and 23 at the Foyer d’Accueil Chartrain in memory of the victims of the November 13, 2015 attacks.

German :

Der Verein Amusange organisiert am Wochenende des 22. und 23. November im Foyer d’Accueil Chartrain ein Treffen rund um Musik und Märchen zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 13. November 2015.

Italiano :

L’associazione Amusange organizza un evento di musica e narrazione il fine settimana del 22 e 23 novembre presso il Foyer d’Accueil Chartrain in memoria delle vittime degli attentati del 13 novembre 2015.

Espanol :

La asociación Amusange organiza el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, en el Foyer d’Accueil Chartrain, un evento de música y cuentacuentos en memoria de las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

