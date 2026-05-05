Concerts et dégustations au Musée, Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet

Concerts et dégustations au Musée Samedi 23 mai, 17h00 Musée du Vignoble Nantais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Deux concerts, une exposition, des dégustations

Dès 17h, ouverture de l’exposition « Paysages : entre traits et volumes » mêlant maquettes et peintures au vin sur toile des 1res Bac pro du lycée Charles-Péguy.

À 18h30, représentation des ateliers djembés, folk et chant de l’école de musique intercommunale « Vibrations », en extérieur.

Dès 19h le domaine Vincent Caillé – Fay d’Homme (bio) vous fera découvrir deux de ses cuvées, en blanc et en rouge.

À 20h30 découvrez « birdrums », une expérience musicale fascinante où le rythme des tambours se mêle aux chants des oiseaux rares ou exotiques que le musicien Christophe Piot a collectés.

Les Jardins du bois Jahan vous régalera avec ses fouées à base de produits bios et locaux. Un stand de dégustation d’un vignoble local sera présent pour vous faire découvrir ses vins.

Animations gratuites / bar et restauration payants.

Sans réservation.

Musée du Vignoble Nantais 82 Rue pierre abélard, 44330 Le Pallet, France Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240809013 https://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/ Le musée a pour ambition de donner aux visiteurs les clés de compréhension de la viticulture nantaise, de manière didactique et ludique. Depuis l’implantation de la vigne au moyen âge jusqu’à aujourd’hui, les objets racontent l’histoire de ce terroir viticole, l’évolution des techniques, mais également la tonnellerie, le folklore, et le commerce du vin. Une vigne se travaille toute l’année et lorsque le vin est en cuve, il faut porter une attention particulière à sa vinification. La visite dévoile les techniques courantes et spécifiques au vignoble de Nantes. Des bornes multimédias et des objets permettent de présenter la viticulture actuelle. Ces informations peuvent être complétées par une visite de cave, car le dialogue avec les viticulteurs est essentiel pour bien comprendre leur travail et leur produit. Une salle est réservée à Pierre Abélard.

Nuit européenne des musées

©StudioCarlito