Concerts et Feu d’artifice Les Terroirs de l’Elorn Sizun

Sizun

Concerts et Feu d’artifice

Les Terroirs de l’Elorn 4 ZA du Pont Bleu Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

18h à 19h30 concert familial avec Noah Roudaut accompagné de Patrick Péron.

Artiste breton, Noah propose un univers unique mêlant beatbox, handpan, chant et guitare.

Rejoint sur quelques morceaux par son père, Jean-Luc Roudaut.

19h30 à 21h WASHBOARD.

Rock, blues, classiques incontournables.

21h à 23h La Tribu du Tonnerre, groupe local basé à Sizun.

Mix des meilleurs sons des années 80 aux années 2000.

23h Feu d’artifice.

Barbecue et buvette.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Les Terroirs de l’Elorn 4 ZA du Pont Bleu Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 24 40 35

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English : Concerts et Feu d’artifice

L’événement Concerts et Feu d’artifice Sizun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX