Concerts et pique-nique dans le Jardin de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère

Concerts et pique-nique dans le Jardin de Camille et Paul Claudel

42 Place Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère

Début : 2025-08-09 19:00:00

C’est l’été et le temps est venu de vous offrir une parenthèse détente dans le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel.

Après la venue très appréciée de François Guernier l’année dernière, la Maison de Camille et Paul Claudel propose à nouveau un moment estival et musical dans son jardin, mais cette fois, au son du piano et du banjo avec le duo Wing formé par Laure et Laurent.

Airs entrainants pour passer un bon moment et profiter du soleil couchant.

Prenez votre pique-nique. Quelques tables et chaises seront à votre disposition, ainsi que des nappes pour celles et ceux qui préfèrent s’installer dans l’herbe. Mais vous pouvez amener aussi vos propres chaises et tables.

Plus d'informations au 03 23 71 94 72 ou à contact@maisonclaudel.fr

42 Place Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 74 92 contact@maisonclaudel.fr

