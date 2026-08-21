Concerts et visites – Église Saint-Yved de Braine (02), Église Saint-Yved, Braine

Informations pratiques

Concerts et visites – Église Saint-Yved de Braine (02) 19 et 20 septembre Église Saint-Yved Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

(Re)découvrez la ville de Braine et ses édifices à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, grâce aux animations proposées : ateliers, concerts, inauguration, visites …

Plus d’informations à venir sur braine.fr

Église Saint-Yved Rue Saint-Yved, 02220 Braine Braine 02220 Aisne Hauts-de-France 0323741040 https://braine.fr/ [{« link »: « https://braine.fr/ »}] Classée Monument Historique depuis 1840

Construite entre 1180 et 1216, commande d’Agnès de Baudement (épouse de Robert 1er de Dreux) elle fut la nécropole de la famille Bourbon-Dreux.

Marquée par les vicissitudes de l’histoire, elle témoigne pourtant encore des premiers âges du gothique. Le tympan du portail central, qui a pu être sauvé, a été reconstitué aux revers de la façade actuelle. Privée de 4 travées, la nef à triple élévation s’unit au transept par une tour-lanterne remarquable s’élevant à 33 mètres. Pignons flanqués de contreforts d’angle ornés de clochetons, statues de bois peints, vitraux, reliquaires. Parking à proximité.

Accessibilité PMR.

(Re)découvrez la ville de Braine et ses édifices à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, grâce aux animations proposées : ateliers, concerts, inauguration, …

©villedebraine