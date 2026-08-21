Concerts et visites – Église Saint-Yved de Braine (02), Église Saint-Yved, Braine
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Yved · Braine
Informations pratiques
Concerts et visites – Église Saint-Yved de Braine (02) 19 et 20 septembre Église Saint-Yved Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
(Re)découvrez la ville de Braine et ses édifices à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, grâce aux animations proposées : ateliers, concerts, inauguration, visites …
Plus d’informations à venir sur braine.fr
Église Saint-Yved Rue Saint-Yved, 02220 Braine Braine 02220 Aisne Hauts-de-France 0323741040 https://braine.fr/ [{« link »: « https://braine.fr/ »}] Classée Monument Historique depuis 1840
Construite entre 1180 et 1216, commande d’Agnès de Baudement (épouse de Robert 1er de Dreux) elle fut la nécropole de la famille Bourbon-Dreux.
Marquée par les vicissitudes de l’histoire, elle témoigne pourtant encore des premiers âges du gothique. Le tympan du portail central, qui a pu être sauvé, a été reconstitué aux revers de la façade actuelle. Privée de 4 travées, la nef à triple élévation s’unit au transept par une tour-lanterne remarquable s’élevant à 33 mètres. Pignons flanqués de contreforts d’angle ornés de clochetons, statues de bois peints, vitraux, reliquaires. Parking à proximité.
Accessibilité PMR.
(Re)découvrez la ville de Braine et ses édifices à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, grâce aux animations proposées : ateliers, concerts, inauguration, …
©villedebraine