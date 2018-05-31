Concerts exceptionnels avec les solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris à la chapelle Saint-Frambourg de Senlis Senlis

Concerts exceptionnels avec les solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris à la chapelle Saint-Frambourg de Senlis

1 Place Saint-Frambourg Senlis Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-31 2026-06-12 2026-06-28

Ce cycle de concerts propose un parcours musical d’une grande richesse, mettant à l’honneur des œuvres majeures du répertoire de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann et Ravel à Tchaïkovski, Chostakovitch, Franck et Kodály.

Fidèle à sa mission de transmission et de rayonnement de la musique, la Fondation Cziffra inaugure un nouveau format de festival réunissant les solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris autour de quatre rendez-vous d’exception.

Ce cycle de concerts propose un parcours musical d’une grande richesse, mettant à l’honneur des œuvres majeures du répertoire de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann et Ravel à Tchaïkovski, Chostakovitch, Franck et Kodály.

-Jeudi 7 mai 20h

Thibault Vieux — Aurélien Sabouret — Simon Zaoui

Rachmaninov — Trio élégiaque n°1 en sol mineur

Schumann — Trio avec piano n°1 en ré mineur, op. 63

Ravel — Trio avec piano en la mineur

-Dimanche 31 mai 18h

Petteri Iivonen — Pierre Lenert — Aurélien Sabouret — Frédéric Chatoux

J.S. Bach (arr. Mozart) — Prélude et fugue n°5 en ré majeur, BWV 850 K. 405/2

Beethoven — Trio à cordes n°5 en ut mineur, op. 9 n°3

Mozart — Quatuor pour flûte et cordes n°1 en ré majeur, K. 285

Tchaïkovski — Eugène Onéguine, solo d’alto (arrangement)

Minkus — Solo de violon (référence à préciser)

Verdi — La Traviata, extrait pour flûte et cordes (arrangement)

-Vendredi 12 juin 20h

Laurent Philipp — Marion Desbruères — François Bodin — Yoori Lee

Chostakovitch — Quatuor à cordes n°8 en ut mineur, op. 110

Tchaïkovski — Quatuor à cordes n°3 en mi bémol mineur, op. 30

-Dimanche 28 juin 18h

Agnès Crepel — Keigo Mukawa — Sharon Tsai

Kodály — Duo pour violon et violoncelle en ré mineur, op. 7

Franck — Sonate pour violon et piano en la majeur

Chostakovitch — Trio avec piano n°2 en mi mineur, op. 67

Réservations sur le site de la fondation Cziffra et à l’Office de Tourisme, bureau de Senlis (sauf pass 4 jours).

Dans l’esprit qui anime habituellement les actions de la Fondation Cziffra — favoriser la proximité avec les artistes et rendre la musique accessible au plus grand nombre — ces concerts seront proposés à un tarif unique de 20 €.

Toutefois, dans le cadre de la mise en place de ce nouveau format festival, la Fondation est heureuse de proposer un tarif exceptionnel de 40 € pour l’ensemble des quatre concerts. Cette offre, limitée à 100 places, est disponible uniquement en ligne.

La Fondation tient également à souligner que l’intégralité des recettes sera reversée aux artistes. .

1 Place Saint-Frambourg Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

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English :

This concert cycle offers a rich musical journey, featuring major works from the repertoire: from Bach, Mozart, Beethoven, Schumann and Ravel to Tchaikovsky, Shostakovich, Franck and Kodály.

L’événement Concerts exceptionnels avec les solistes de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris à la chapelle Saint-Frambourg de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-03-17 par Chantilly-Senlis Tourisme