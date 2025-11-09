Concerts Fedemuse Entre la danse et le rêve Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Clamecy

Concerts Fedemuse Entre la danse et le rêve Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Clamecy dimanche 9 novembre 2025.

Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Place du 19 août Clamecy Nièvre

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-09

L’association Fedemuse présente « Entre la danse et le rêve » avec Marius Kustra (piano) et Renata Klosowska-Kustra (piano). Répertoire de W.A. Mozart, F. Chopin, J. Brahms. Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy .

