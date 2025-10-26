Concerts Fedemuse Sonates Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Clamecy

Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Place du 19 août Clamecy Nièvre

Tarif : 15 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Début : 2025-10-26 17:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

L’association Fedemuse présente « Sonates », interprétées par Yvan Chiffoleau (violoncelle) et Sophie Vaillant (piano). Répertoire A. Corelli, F. Liszt, E. Grieg, C. Debussy, C. Saint-Saëns. Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy .

