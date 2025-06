Concerts Fête de la musique Ile de la Ronde Saint-Pourçain-sur-Sioule 21 juin 2025 07:00

Allier

Concerts Fête de la musique Ile de la Ronde Camping Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Ne manquez pas la Fête de la Musique sur l’Île de la Ronde ! Venez vibrer gratuitement avec L’Orgue de Léon de la Cie Les Marchepieds et la Live Funky Session de WOMBAT & DROOPY’S.

.

Ile de la Ronde Camping

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 13 69 les.perches.pah@gmail.com

English :

Don’t miss the Fête de la Musique on Île de la Ronde! Enjoy free live music with L’Orgue de Léon by Cie Les Marchepieds and the Live Funky Session by WOMBAT & DROOPY’S.

German :

Verpassen Sie nicht die Fête de la Musique auf der Île de la Ronde! Vibrieren Sie kostenlos mit L’Orgue de Léon von der Cie Les Marchepieds und der Live Funky Session von WOMBAT & DROOPY’S.

Italiano :

Non perdetevi la Fête de la Musique sull’Île de la Ronde! Venite a godervi la musica gratuita con L’Orgue de Léon della Cie Les Marchepieds e la Live Funky Session dei WOMBAT & DROOPY’S.

Espanol :

No se pierda la Fiesta de la Música en la Isla de la Ronda Venga a disfrutar de música gratuita con L’Orgue de Léon de Cie Les Marchepieds y la Live Funky Session de WOMBAT & DROOPY’S.

L’événement Concerts Fête de la musique Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule