Montricher-Albanne

Concerts GAME

Les Karellis Montricher-Albanne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-17

9 dates de concerts ou professeurs et stagiaires revisiteront de grands classiques et musiques de films connues de tous.

.

Les Karellis Montricher-Albanne 73870 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 50 36 info@karellis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9 dates of concerts where teachers and students will revisit great classics and film music known to all.

L’événement Concerts GAME Montricher-Albanne a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme des Karellis