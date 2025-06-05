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Concerts GAME Montricher-Albanne

Concerts GAME Montricher-Albanne lundi 17 août 2026.

Adresse : Les Karellis

Ville : 73870 Montricher-Albanne

Département : Savoie

Début : lundi 17 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif :

Montricher-Albanne

Concerts GAME

Les Karellis Montricher-Albanne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-17

9 dates de concerts ou professeurs et stagiaires revisiteront de grands classiques et musiques de films connues de tous.
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Les Karellis Montricher-Albanne 73870 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 50 36  info@karellis.com

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English :

9 dates of concerts where teachers and students will revisit great classics and film music known to all.

L’événement Concerts GAME Montricher-Albanne a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme des Karellis

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