Concerts GAME Montricher-Albanne
Concerts GAME Montricher-Albanne lundi 17 août 2026.
Montricher-Albanne
Concerts GAME
Les Karellis Montricher-Albanne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-17
9 dates de concerts ou professeurs et stagiaires revisiteront de grands classiques et musiques de films connues de tous.
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Les Karellis Montricher-Albanne 73870 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 50 36 info@karellis.com
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English :
9 dates of concerts where teachers and students will revisit great classics and film music known to all.
L’événement Concerts GAME Montricher-Albanne a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme des Karellis
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