Concerts gratuits : La parade & Laelou, Musée de l’école publique, Chevregny

Concerts gratuits : La parade & Laelou Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’école publique Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

3 concerts gratuits sous le préau de l’ancienne école.

– 19h30 – Reprises Pop Rock avec Victor et Seb

– 21h : Concert Pop et Funk avec Laelou

– 22h30 : Concert La Parade au grand complet

Buvette et restauration sur place. Parking place de l’église.

Musée de l’école publique 38 Rue Principale, 02000 Chevregny, France Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France 0323216679 https://www.museechevregny.fr Le Musée départemental de l’école Publique, créé en 1982 dans l’ancienne école communale de Chevregny, vous permet de revivre l’école telle qu’elle était au début du XXe siècle. La salle de classe a été reconstituée, avec son tableau noir et ses grandes cartes géographiques, des documents, livres et matériels utilisés à cette époque vous sont présentés. Des animations audio-visuelles témoignent de l’atmosphère qui régnait alors dans l’école. Parking : Place de l’église ou à proximité du lavoir au bout de la rue de la Fontaine.

3 concerts gratuits sous le préau de l’ancienne école.

©musée départemental de l’école publique