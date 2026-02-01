Concerts gratuits Salle des fêtes Labarthète

Concerts gratuits

Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Pirorchestra organise une grande soirée avec des artistes de qualités .

Au programme (à la minute !!!)

19h23 Le PirOrchestra

20h52 Nicolas Moro

22h28 Les Trois Vielles Charues

23h56 Radiophonic

Grillades, crêpes et buvette sur place !

.

Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 7 64 45 85 48 lepirorchestra@gmail.com

English :

The Pirorchestra organizes a great evening with quality artists.

Program (by the minute!!!)

7:23 pm Le PirOrchestra

8:52 pm Nicolas Moro

22h28 Les Trois Vielles Charues

11:56 pm Radiophonic

Grills, crêpes and refreshments on site!

