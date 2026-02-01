Concerts gratuits Salle des fêtes Labarthète
Concerts gratuits Salle des fêtes Labarthète samedi 28 février 2026.
Concerts gratuits
Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le Pirorchestra organise une grande soirée avec des artistes de qualités .
Au programme (à la minute !!!)
19h23 Le PirOrchestra
20h52 Nicolas Moro
22h28 Les Trois Vielles Charues
23h56 Radiophonic
Grillades, crêpes et buvette sur place !
Salle des fêtes LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 7 64 45 85 48 lepirorchestra@gmail.com
English :
The Pirorchestra organizes a great evening with quality artists.
Program (by the minute!!!)
7:23 pm Le PirOrchestra
8:52 pm Nicolas Moro
22h28 Les Trois Vielles Charues
11:56 pm Radiophonic
Grills, crêpes and refreshments on site!
