Concerts gratuits Merdrignac
dimanche 26 juillet 2026 · Merdrignac
Informations pratiques
Merdrignac
Concerts gratuits
Val de landrouët Merdrignac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Concert gratuit au bar terrasse du Val de Landrouët, avec vue sur le plan d’eau, tous les dimanches du 5 juillet au 16 août. de 15h00 à 18h00. Ambiance décontractée et conviviale au son des plus grands classiques de la variété française et internationale. .
Val de landrouët Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 47 98
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English :
L’événement Concerts gratuits Merdrignac a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Bretagne Centre
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