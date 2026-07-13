Informations pratiques

Merdrignac

Concerts gratuits

Val de landrouët Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Concert gratuit au bar terrasse du Val de Landrouët, avec vue sur le plan d’eau, tous les dimanches du 5 juillet au 16 août. de 15h00 à 18h00. Ambiance décontractée et conviviale au son des plus grands classiques de la variété française et internationale. .

Val de landrouët Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 47 98

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English :

L’événement Concerts gratuits Merdrignac a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de tourisme Bretagne Centre