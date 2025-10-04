Concerts gratuits UTMJ Place Xavier Authier Métabief
Concerts gratuits UTMJ Place Xavier Authier Métabief samedi 4 octobre 2025.
Concerts gratuits UTMJ
Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 23:59:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Concerts gratuits organisés par Espace Mont d’Or, dans le cadre des animations de l’UTMJ (Ultra Trail des Montagnes du Jura).
Batuca Baou (9h-17h samedi et 8h-15h dimanche) déambulation sur les ravitaillements et stade d’arrivée Epsilone (15h-16h) spectacle de magie et de mentalisme Cosmic Show (pas avant 19h30) déambulation lumineuse à la tombée de la nuit Génération Y (21h30) reprise rock.
Bar et petite restauration sur place. .
Place Xavier Authier Au pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Concerts gratuits UTMJ
German : Concerts gratuits UTMJ
Italiano :
Espanol :
L’événement Concerts gratuits UTMJ Métabief a été mis à jour le 2025-09-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS