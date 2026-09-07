Concerts HAVRES / ALGhar, MJC Le Sterenn Tregunc, Lambell

Informations pratiques

Concerts HAVRES / ALGhar Samedi 10 octobre, 20h30 MJC Le Sterenn Tregunc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Havres & ALGhar, vous proposent un concert musical le samedi 10 octobre 2026 à 20h30 à la MJC Le Sterenn à Tregunc. Venez découvrir une ambiance musicale unique mêlant des styles variés. Réservations possibles via le site ou par téléphone. Tarifs plein à 12€ et réduit à 10€.

MJC Le Sterenn Tregunc MJC Le Sterenn Tregunc Lambell 29910 Finistère Bretagne

Concert Havres & ALGhar prévu le 10 octobre 2026 à 20h30 à la MJC Le Sterenn à Tregunc.