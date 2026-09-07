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Concerts HAVRES / ALGhar, MJC Le Sterenn Tregunc, Lambell

samedi 10 octobre 2026 · MJC Le Sterenn Tregunc · Lambell

Concerts HAVRES / ALGhar, MJC Le Sterenn Tregunc, Lambell

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
MJC Le Sterenn Tregunc
Adresse
MJC Le Sterenn Tregunc
Ville
29910 Lambell
Département
Finistère

Concerts HAVRES / ALGhar Samedi 10 octobre, 20h30 MJC Le Sterenn Tregunc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Havres & ALGhar, vous proposent un concert musical le samedi 10 octobre 2026 à 20h30 à la MJC Le Sterenn à Tregunc. Venez découvrir une ambiance musicale unique mêlant des styles variés. Réservations possibles via le site ou par téléphone. Tarifs plein à 12€ et réduit à 10€.

MJC Le Sterenn Tregunc MJC Le Sterenn Tregunc Lambell 29910 Finistère Bretagne
Concert Havres & ALGhar prévu le 10 octobre 2026 à 20h30 à la MJC Le Sterenn à Tregunc.