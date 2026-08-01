Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Lieu-dit Les Baraques La Vieille-Loye

lundi 17 août 2026 · Lieu-dit Les Baraques · La Vieille-Loye

Informations pratiques

La Vieille-Loye

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

Lieu-dit Les Baraques Baraques du XIV La Vieille-Loye Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel aux Baraques du XIV, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.

Ce concert est en entrée libre sans réservation. .

Lieu-dit Les Baraques Baraques du XIV La Vieille-Loye 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes La Vieille-Loye a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON