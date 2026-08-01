Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Manège à Chevaux du Foyer du Val Cuisance Mont-sous-Vaudrey

mardi 18 août 2026 · Manège à Chevaux du Foyer du Val Cuisance · Mont-sous-Vaudrey

Informations pratiques

Mont-sous-Vaudrey

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

Manège à Chevaux du Foyer du Val Cuisance 5 Rue Vieille de Salins Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel au manège à chevaux du foyer du Val Cuisance, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.

Ce concert est en entrée libre sans réservation. .

Manège à Chevaux du Foyer du Val Cuisance 5 Rue Vieille de Salins Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 03 00

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON