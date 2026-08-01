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AGENDA · Quingey

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey

jeudi 20 août 2026 · Quingey

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
La bergerie de la côte de Moini
Ville
25440 Quingey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Quingey

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

La bergerie de la côte de Moini Quingey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel à la bergerie de l’Espace Naturel Sensible (Côte de Moini) à Quingey, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.

Ce concert est en entrée libre sans réservation.   .

La bergerie de la côte de Moini Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45  billetterie@salineroyale.com

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON