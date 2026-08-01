Informations pratiques

Quingey

Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

La bergerie de la côte de Moini Quingey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel à la bergerie de l’Espace Naturel Sensible (Côte de Moini) à Quingey, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.

Ce concert est en entrée libre sans réservation. .

La bergerie de la côte de Moini Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes

L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON