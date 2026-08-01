Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey
jeudi 20 août 2026 · Quingey
Informations pratiques
Quingey
Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes
La bergerie de la côte de Moini Quingey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
En résidence à la Saline royale, les 115 musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes sont de retour cet été pour un concert symphonique exceptionnel à la bergerie de l’Espace Naturel Sensible (Côte de Moini) à Quingey, sous la baguette de leur directrice musicale Kristiina Poska.
Ce concert est en entrée libre sans réservation. .
La bergerie de la côte de Moini Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes
L’événement Concerts hors les murs de l’Orchestre Français des Jeunes Quingey a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON