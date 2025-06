Concerts « Hors les murs » – Le Monastier-sur-Gazeille 18 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Concerts « Hors les murs » Un peu partout, en Mézenc Loire Meygal Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-18

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-18

2025-06-23

2025-06-24

2025-06-25

2025-06-26

2025-06-27

2025-06-28

2025-07-02

5e édition des concerts « Hors les murs » sur tout le territoire, de l’école de musique intercommunale Cornélie Falcon.

Concerts d’élèves, présentation d’instruments, rencontre avec les enseignants.

Accès gratuit et ouvert à tous.

.

Un peu partout, en Mézenc Loire Meygal

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76 emi@mezencloiremeygal.fr

English :

5th edition of the Cornélie Falcon inter-municipal music school’s « Hors les murs » concerts, held throughout the region.

Student concerts, instrument presentations, meetings with teachers.

Free admission, open to all.

German :

5. Ausgabe der Konzerte « Außerhalb der Mauern » im gesamten Gebiet, der gemeindeübergreifenden Musikschule Cornélie Falcon.

Schülerkonzerte, Vorstellung von Instrumenten, Treffen mit Lehrern.

Kostenloser Zugang und offen für alle.

Italiano :

quinta edizione dei concerti « Hors les murs » della scuola intercomunale di musica Cornélie Falcon in tutta la regione.

Concerti degli studenti, presentazioni di strumenti, incontri con gli insegnanti.

Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol :

5ª edición de los conciertos « Hors les murs » de la escuela intermunicipal de música Cornélie Falcon por toda la región.

Conciertos de alumnos, presentaciones de instrumentos, encuentros con profesores.

Entrada gratuita, abierta a todos.

L’événement Concerts « Hors les murs » Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal