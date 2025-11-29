Concerts rue de la Grande Rangée Hymont
Concerts rue de la Grande Rangée Hymont samedi 29 novembre 2025.
rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Concerts.
Préparez-vous pour une soirée 100% live et festive.
Au programme Les 3 PLOUK (Punk rock énergique et sans concession) et The Boyz & Co (Pop rock festif et plein de bonne humeur).
Food truck La Pizz du Papa sur place toute la soirée
Venez profiter d’un super moment musical et convivial.
Organisé par La Cave à Sons.Tout public
rue de la Grande Rangée Salle des Fêtes Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 7 50 33 29 03 chapelier.flavien@orange.fr
English :
Concerts.
Get ready for a 100% live and festive evening.
On the program: Les 3 PLOUK (energetic, uncompromising punk rock) and The Boyz & Co (festive, good-humored pop rock).
La Pizz du Papa food truck on site all evening
Come and enjoy a great time of music and conviviality.
Organized by La Cave à Sons.
German :
Konzerte.
Bereiten Sie sich auf einen 100%igen Live- und Festabend vor.
Auf dem Programm stehen: Les 3 PLOUK (energischer und kompromissloser Punkrock) und The Boyz & Co (festlicher Pop-Rock voller guter Laune).
Foodtruck La Pizz du Papa den ganzen Abend vor Ort
Genießen Sie einen tollen musikalischen und geselligen Moment.
Organisiert von La Cave à Sons.
Italiano :
Musica dal vivo.
Preparatevi a una serata 100% live e festosa.
In cartellone: Les 3 PLOUK (punk rock energico e senza compromessi) e The Boyz & Co (pop rock festoso e divertente).
Il food truck La Pizz du Papa sarà presente tutta la sera
Venite a godervi un grande momento di musica e convivialità.
Organizzato da La Cave à Sons.
Espanol :
Música en directo.
Prepárese para una velada 100% festiva y en directo.
En cartel: Les 3 PLOUK (punk rock enérgico y sin concesiones) y The Boyz & Co (pop rock festivo y de buen humor).
Food truck La Pizz du Papa in situ toda la noche
Venga a disfrutar de un buen rato de música y convivencia.
Organizado por La Cave à Sons.
L’événement Concerts Hymont a été mis à jour le 2025-11-13 par OT MIRECOURT