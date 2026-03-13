Concerts impromptus Centre culturel Athéna Auray

Concerts impromptus

Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 17:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

L’École de Musique d’Auray vous propose une série de rendez-vous à la Médiathèque pour des mini-concerts, joués par les élèves de l’école.

Saxophones et clarinettes .

Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concerts impromptus Auray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon