Concerts impromptus Centre culturel Athéna Auray
Concerts impromptus Centre culturel Athéna Auray mardi 7 avril 2026.
Concerts impromptus
Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 17:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
L’École de Musique d’Auray vous propose une série de rendez-vous à la Médiathèque pour des mini-concerts, joués par les élèves de l’école.
Saxophones et clarinettes .
Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03
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English :
L’événement Concerts impromptus Auray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon