Concerts impromptus Centre culturel Athéna Auray

Concerts impromptus Centre culturel Athéna Auray mercredi 8 avril 2026.

Concerts impromptus

Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 00:00:00
fin : 2026-04-08 00:00:00

Date(s) :
2026-04-08

L’École de Musique d’Auray vous propose une série de rendez-vous à la Médiathèque pour des mini-concerts, joués par les élèves de l’école.

Guitares   .

Centre culturel Athéna 1 Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03 

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English :

L’événement Concerts impromptus Auray a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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