Concerts In.D Session #7 Dentdelion Tally Ho! Brazzier Salle Albert CAMUS Domloup

Salle Albert CAMUS 7 allée de l’étang 35410 DOMLOUP Domloup Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-16 00:30:00

ASSOCIATION IN.D

Concert In.D Session #7

L’association In.D de Domloup invite à sa soirée concert In.D Session #7 Pop Rock- Electro.

Entrée prix libre.

Tout public.

Bar en salle dès l‘ouverture.

A l’affiche, trois groupes Dentdelion, Tally Ho!, Brazzier

Dentdelion, une pop électro élégante et rêveuse

Le duo féminin Dentdelion s’est formé à Rennes en 2022. Il propose de belles mélodies rêveuses et enchanteresses, influencées par MGMT, Weyes Blood, Kate Bush, ou encore Blonde Redhead. Des airs à la fois simples et savants, portés par la voix scintillante de Tiphaine Lemou et la guitare inspirante et onirique de Marine Quinson.

Tally Ho!, une musique rock brute et composite

Subtil croisement entre l’indie rock des Breeders, la pop lo-fi de Pavement et le proto-punk des Modern Lovers, la musique de Tally Ho! est aussi traversée par les fulgurances du rock sauvage. Ce groupe vous fera intensément vibrer aux résonances de la basse métronomique et de la voix brute et intense de Sébastien Thoreux, songwriter et maître d’œuvre du groupe. Un rock acéré, enfant du Velvet Underground et de New Order.

Brazzier, une invitation aux pérégrinations intérieures

Max Balquier poursuit en solo l’aventure Brazzier. Il nous fait plonger dans son intériorité sublimée par un son électro ciselé qui chante les turpitudes de la nuit, l’ivresse, l’abandon, mais aussi la quête des grands espaces. Entre le chant et la confidence, dans le sillage de Daniel Darc ou de Daho. Profond et lumineux. Son nouvel album “After” sort le 5 novembre 2025. Venez le découvrir en live à In.D Session #7 !

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail asso.in.d.35@gmail.com

Et pour nous suivre

https://www.instagram.com/asso.in.d.35/

https://www.facebook.com/assoind3 .

