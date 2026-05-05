Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth, STEREOLUX, Nantes
Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth, STEREOLUX, Nantes jeudi 21 mai 2026.
Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth Jeudi 21 mai, 21h45 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 13.8€ | Carte Stereolux : 9€ | Abonné·e partenaire : 9€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T21:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:10:00+02:00
Fin : 2026-05-21T21:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:10:00+02:00
Le concept ? Une jauge réduite (max 100 personnes), deux concerts courts (30/40 mn max) un public assis autour de l’artiste, des bougies pour seul éclairage et une voix et des instruments acoustiques sans aucun apport électrique, c’est le cadre des ces sessions intimistes.
Vous y découvrirez l’angevine CJ Beth à la voix soul impressionnante accompagnée d’un percussionniste et Sylvain Chauveau, figure du minimaliste, au piano-harmonium-voix pour des compos et reprises (Lana Del Rey, Depeche Mode…) qui savent laisser la place au silence.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/concerts-intimistes-sylvain-chauveau-cj-beth-21052026-1945 »}]
Sans électricité Concert Temps fort Molow
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Chassol, Mixt, Nantes 5 mai 2026
- Chassol : Big Sun, Mixt, Nantes 5 mai 2026
- Métamortem, TU-Nantes, Nantes 5 mai 2026
- Brut(es) – Cie Chute Libre – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 5 mai 2026
- A portée de voix, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 5 mai 2026