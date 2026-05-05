Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth, STEREOLUX, Nantes

Concerts intimistes : Sylvain Chauveau + CJ Beth Jeudi 21 mai, 21h45 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 13.8€ | Carte Stereolux : 9€ | Abonné·e partenaire : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T21:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:10:00+02:00

Fin : 2026-05-21T21:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:10:00+02:00

Le concept ? Une jauge réduite (max 100 personnes), deux concerts courts (30/40 mn max) un public assis autour de l’artiste, des bougies pour seul éclairage et une voix et des instruments acoustiques sans aucun apport électrique, c’est le cadre des ces sessions intimistes.

Vous y découvrirez l’angevine CJ Beth à la voix soul impressionnante accompagnée d’un percussionniste et Sylvain Chauveau, figure du minimaliste, au piano-harmonium-voix pour des compos et reprises (Lana Del Rey, Depeche Mode…) qui savent laisser la place au silence.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/concerts-intimistes-sylvain-chauveau-cj-beth-21052026-1945 »}]

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