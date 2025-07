Concerts Jaulnay

Concerts Jaulnay samedi 19 juillet 2025.

Concerts

Stade Jaulnay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le groupe Faïa sera en concert avec les Vieilles Brèles et Totem sur le stade de Jaulnay pour un chouette mini festival qui sentira bon l’été et les vacances !

Buvette et restauration rapide sur place.

Stade Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The group Faïa will be in concert with Les Vieilles Brèles and Totem on the Jaulnay stadium for a great mini-festival that’ll smell of summer and vacations!

Refreshment bar and fast food on site.

German :

Die Gruppe Faïa wird zusammen mit den Vieilles Brèles und Totem im Stadion von Jaulnay auftreten, um ein schönes Minifestival zu veranstalten, das nach Sommer und Urlaub duftet!

Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

Il gruppo Faïa sarà in concerto con Les Vieilles Brèles e Totem allo stadio Jaulnay per un mini-festival che vi farà sentire in vacanza!

Bar e fast food sul posto.

Espanol :

El grupo Faïa, Les Vieilles Brèles y Totem se dan cita en el estadio de Jaulnay para ofrecer un gran minifestival que le hará sentirse como en sus vacaciones

Bar y comida rápida in situ.

L’événement Concerts Jaulnay a été mis à jour le 2025-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme