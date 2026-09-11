Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel
vendredi 2 octobre 2026 · Le Thy'roir · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
JC Guichen et Klara Ninn en concert au Thy’roir !
Deux concerts inédits le temps d’une même soirée. À 21h.
Réservation (par mail) conseillée. .
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21
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English :
L’événement Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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