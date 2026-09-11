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Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

vendredi 2 octobre 2026 · Le Thy'roir · Ploërmel

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Thy'roir
Adresse
19 rue de la gare
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

JC Guichen et Klara Ninn en concert au Thy’roir !
Deux concerts inédits le temps d’une même soirée. À 21h.
Réservation (par mail) conseillée.   .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21 

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English :

L’événement Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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