Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

JC Guichen et Klara Ninn en concert au Thy’roir !

Deux concerts inédits le temps d’une même soirée. À 21h.

Réservation (par mail) conseillée. .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

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English :

L’événement Concerts : JC Guichen et Klara Ninn au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande