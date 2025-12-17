Concerts Jean-Yves Lafest Salle Emeraude Bressuire

Concerts Jean-Yves Lafest

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Deux jours de concerts punk et hardcore.

Bières artisanales et restauration sur place. .

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org

