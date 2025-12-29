Concerts Jekyll Wood & Daran Avoine

Concerts Jekyll Wood & Daran

Vendredi 2026-02-06

Le Temps des Crises sort de sa zone de confort Bluezy pour s’aventurer du côté de la chanson-rock française… Et tant qu’à faire des expériences, autant y aller à fond, en invitant un des maîtres du genre DARAN ! En première partie, un artiste tourangeau multi-facettes JEKYLL WOOD.

Le Temps des Crises leaves its Bluezy comfort zone to venture into French chanson-rock? And as long as we’re experimenting, we might as well go all out, inviting one of the masters of the genre: DARAN! Opening the evening, a multi-faceted Touraine artist: JEKYLL WOOD.

