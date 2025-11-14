Concerts Joli Falzar Saint-Dizier
Concerts Joli Falzar
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Tout public
Joli Falzar propose un spectacle de chanson française cuivrée à l’accent espagnol, rythmé et festif, qui séduit toutes les générations. Dans la cadre d’Eclectik rock. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
