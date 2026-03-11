Concerts Kamino Place du Foirail Orthez

Concerts Kamino

Place du Foirail Les Musicales Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La musique de Kamino est imprégnée d’accents espagnols, offrant un univers à la fois festif et intimiste. Avec un chanteur-guitariste aux racines flamencas, un bassiste aux influences rock et un batteur issu du classique, le groupe crée une fusion musicale aussi riche qu’originale.

Les élèves de 6ème et 5ème CHAM des Musicales auront l’honneur de partager un moment sur scène avec eux. .

Place du Foirail Les Musicales Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 26 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Kamino

L’événement Concerts Kamino Orthez a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Coeur de Béarn