Concerts Keskifonk et Solusmid Salle Polyvalente Dompaire

Concerts Keskifonk et Solusmid

Salle Polyvalente 195 rue des grands jardins Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Salle Polyvalente.

Keskifonk c’est avant tout une bande d’amis unis par la musique et le plaisir de la partager. Quelle musique ? D’abord celle du Soul Brother Number one Mister James Brown, et puis celles de tous ses disciples, à poils et à plumes ou à travers les âges. Ces chasseurs de groove ont pour armes les cuivres, les cordes, le rythme, les mots, le fun, et ils ne visent qu’une chose vous faire danser ! Détachez vos ceintures, les musiciens de KESKIFONK vous embarquent pour un voyage intergalactique vers la planète Funky.

Solumind Rock, Électronic, Ambiant, producer from Les Vosges,

De la chaleur humaine, un bar et un food-truck sur place et surtout l’envie de se retrouver et de faire la fête ensemble, même en février.Tout public

Salle Polyvalente 195 rue des grands jardins Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79

Keskifonk and Solusmid concerts

Keskifonk is above all a band of friends united by music and the pleasure of sharing it. What kind of music? First and foremost that of Soul Brother Number one: Mister James Brown, and then that of all his disciples, furry and feathered or through the ages. These groove hunters have brass, strings, rhythm, words and fun as their weapons, and their only aim is to make you dance! Unbuckle your seatbelts as the musicians of KESKIFONK take you on an intergalactic voyage to planet Funky.

Solumind: Rock, Electronic, Ambiant, producer from Les Vosges,

Human warmth, a bar and food-truck on site, and above all the desire to get together and party, even in February.

