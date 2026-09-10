Informations pratiques

Concerts « La Chorale à Ma Soeur » pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h00 Château-abbaye de Cassan Hérault

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Journées du Patrimoine à Cassan : « La Chorale À Ma Sœur » fait vibrer l’église abbatiale ce dimanche 20 septembre !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château-Abbaye de Cassan vous réserve une rencontre dominicale où la grandeur du patrimoine monumental rencontre l’énergie débordante du chant choral.

Une parenthèse musicale, vibrante et décalée

Loin des ensembles académiques traditionnels, La Chorale À Ma Sœur s’est forgé en plus de vingt ans une identité unique. Née au début des années 2000 sous l’impulsion d’Audrey François, rejointe au piano et à la direction par Dominique Dijoux puis par la chorégraphe Isabelle Navas, la troupe réunit aujourd’hui près de 40 choristes passionnés. Leur marque de fabrique ? Une chorale « en mouvement », où le chant polyphonique à 4 ou 5 voix s’harmonise avec la danse et la mise en scène.

Placée sous le signe de l’humour, de la convivialité et d’une complicité communicative avec le public, la formation prouve qu’on peut aborder le répertoire vocal avec exigence tout en cultivant un esprit résolument festif.

Au programme : chanson française et fraîcheur scénique

Dans le cadre majestueux de l’église prieurale de Cassan, l’ensemble déploiera son répertoire axé sur la chanson française réinventée et revisitée. Entre grands noms du patrimoine musical et talents de la scène contemporaine, vous retrouverez des arrangements polyphoniques originaux allant de Jacques Higelin, Bénabar, Sanseverino ou Anne Sylvestre jusqu’à Zaho de Sagazan, Juliette Armanet, Clara Luciani ou encore Gaël Faye.

Voix harmonieuses, mouvements scéniques et bonne humeur partagée viendront ainsi faire résonner les pierres séculaires du prieuré d’une vitalité nouvelle.

Château-abbaye de Cassan Château de Cassan, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie 0467245245 https://www.chateau-cassan.com https://www.facebook.com/chateaudecassan;https://www.instagram.com/chateau_abbaye_cassan/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-cassan.com/evenement/concerts-la-chorale-a-ma-soeur-pour-les-journees-du-patrimoine-dimanche-20-septembre-2-seances/ »}] Niché dans un écrin de verdure aux portes de Roujan, le Château Abbaye de Cassan est un site d’exception chargé d’histoire, alliant la rigueur monastique à l’élégance d’une demeure princière.

Fondée dès le XIe siècle par une communauté de chanoines, le Prieuré connaît un rayonnement spirituel et économique pendant plusieurs siècles avant de se transformer, au XVIIIe siècle, en un véritable palais conventuel au style classique raffiné, parfois surnommé le “Petit Versailles du Languedoc”.

Ce lieu singulier, classé Monument Historique, abrite deux ensembles remarquables :

• une église romane du XIIe siècle, sobre et majestueuse, témoin de l’architecture sacrée médiévale,

• un logis abbatial du XVIIIe siècle, aux façades équilibrées et aux décors intérieurs remarquablement conservés (escaliers monumentaux, décors de salons d’apparat).

Lieu de culture et de découverte, le Château Abbaye de Cassan propose tout au long de l’année des visites, expositions, concerts, et ateliers. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le patrimoine architectural tout en vivant une expérience sensible et contemporaine. Le site est facilement accessible en voiture, à une trentaine de minutes de Béziers, et à 10 minutes de Pézenas, via la D13.

Accès autoroutier :

A75 sortie 61 > Roujan

A9 sortie 34 > Pézenas, puis suivre Roujan

Un grand parking gratuit est disponible à l’entrée du site, y compris pour les autocars.

Journées du Patrimoine à Cassan : « La Chorale À Ma Sœur » fait vibrer l’église abbatiale ce dimanche 20 septembre !

©La Chorale A Ma Soeur