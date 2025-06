Concerts La Place Tenque Fête l’été ! Martigues 2 juillet 2025 07:00

Concerts La Place Tenque Fête l’été ! Du 02/07 au 30/08/2025 le mercredi et samedi de 19h à 23h30.

sauf le 26/07. Place Gérard Tenque Martigues Bouches-du-Rhône

Célébrez l’été en musique sur la Place Gérard Tenque, en centre-ville du quartier de Jonquières. Des soirées musicales tous les mercredis et samedis de l’été (sauf le 26 juillet). Découvrez une programmation riche et variée de groupes et d’artistes.

Profitez des animations musicales et des concerts donnés sur la Place Gérard Tenque pendant l’été à Martigues ! Installez-vous à la terrasse d’un café et profitez de l’instant présent.



Le programme de juillet à Martigues

– Mercredi 2 juillet Lina

– Samedi 5 juillet Mojoway

– Mercredi 9 juillet K-Lamité.

– Samedi 12 juillet Les guitares folk

– Mercredi 16 juillet Mojoway

– Samedi 19 juillet K-Lamité.

– Mercredi 23 juillet Maverick

– Mercredi 30 juillet Back to soul



Le programme d’août à Martigues

– Samedi 2 août Mojoway

– Mercredi 6 août L’air de rien

– Samedi 9 août Whine sister

– Mercredi 13 août Back to soul

– Samedi 16 août Lina

– Mercredi 20 août Mojoway

– Samedi 23 août K-Lamité

– Mercredi 27 août Charline and the kings

– Samedi 30 août David Rey (mexicain) .

Place Gérard Tenque

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Celebrate summer with music in the Place Gérard Tenque, in the centre of the Jonquières district. Musical evenings every Wednesday and Saturday throughout the summer (except 26 July). Discover a rich and varied programme of groups and artists.

German :

Feiern Sie den Sommer mit Musik auf dem Place Gérard Tenque im Stadtzentrum des Viertels Jonquières. Musikalische Abende an jedem Mittwoch und Samstag im Sommer (außer am 26. Juli). Entdecken Sie ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm von Bands und Künstlern.

Italiano :

Festeggiate l’estate con la musica in Place Gérard Tenque, nel centro del quartiere di Jonquières. Serate musicali ogni mercoledì e sabato per tutta l’estate (tranne il 26 luglio). Scoprite un programma ricco e variegato di gruppi e artisti.

Espanol :

Celebre el verano con música en la plaza Gérard Tenque, en el centro del barrio de Jonquières. Veladas musicales todos los miércoles y sábados del verano (excepto el 26 de julio). Descubra una programación rica y variada de grupos y artistas.

