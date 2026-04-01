Concerts Place de l’église Lasseube

Lasseube

Concerts

Place de l’église 2 Place Amélie la Caze Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Los Seuvetons organisent un concert ce jour. Au programme Los Passerons, Los Seuvetons et Propolis. A 20h auberge espagnole à la Maison pour tous. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la Passem attendue ce 1er mai à Lasseube. .

Place de l’église 2 Place Amélie la Caze Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine seuvetons@gmail.com

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English :

L’événement Concerts Lasseube a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn