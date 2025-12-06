Concerts Lauve & Mathis Akengin Espace Culturel Paulette Donzel Gilley

Concerts Lauve & Mathis Akengin

Espace Culturel Paulette Donzel 1, Place du Général de Gaulle Gilley

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

A 20h.

Organisé par le Service Culturel de la Mairie de Gilley.

Préparez-vous pour une soirée de musique incroyable. Concerts Live avec Lauve (Indie Pop, voix en or ) et Mathis Akengin (Fusion indie pop, piano ). Un événement agité par

La Belle Colette .

Se renseigner pour les tarifs auprès de la mairie de Gilley. .

Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00

