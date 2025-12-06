Concerts Lauve & Mathis Akengin Espace Culturel Paulette Donzel Gilley

Espace Culturel Paulette Donzel 1, Place du Général de Gaulle Gilley Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

A 20h.
Organisé par le Service Culturel de la Mairie de Gilley.
Préparez-vous pour une soirée de musique incroyable. Concerts Live avec Lauve (Indie Pop, voix en or ) et Mathis Akengin (Fusion indie pop, piano ). Un événement agité par
La Belle Colette .
Se renseigner pour les tarifs auprès de la mairie de Gilley.   .

