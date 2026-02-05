Concerts Les As Virtuoses 2026 Chartres
Concerts Les As Virtuoses 2026 Chartres samedi 14 mars 2026.
Concerts Les As Virtuoses 2026
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Après la création du Festival Carré d’As Jeunes Talents en 1999 à Chartres puis à Dreux, présentant plus de cent jeunes musiciens professionnels en début de carrière, l’association Elixir organise une nouvelle série de concerts à Chartres sous la forme d’un week-end.
François Cornu invite des musiciens particulièrement talentueux ayant participé il y a dix ans et plus à Carré d’As. L’expérience en plus ! Samedi 14 mars Romuald GIMBERT BARRÉ, violoniste et AS 2011. Dimanche 15 mars Agathe GOICHON, flûtiste et AS 2021. 15 .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the creation of the Carré d?As Jeunes Talents festival in 1999 in Chartres and Dreux, presenting over a hundred young professional musicians at the start of their careers, the Elixir association is organizing a new series of weekend concerts in Chartres.
L’événement Concerts Les As Virtuoses 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-02-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES