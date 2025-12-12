Concerts Les Flagrants Délires + Me Gustas Tu

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La soirée démarre fort avec Flagrants Délires, l’un des groupes les plus appréciés du Sud-Ouest

La soirée démarre fort avec Flagrants Délires, l’un des groupes les plus appréciés du Sud-Ouest. Textes en français, énergie rock, chaleur humaine et complicité unique avec le public leur recette fait mouche partout en France. Le groupe propose un spectacle 100 % live, vibrant et généreux, où une dizaine d’instruments s’entremêlent pour créer une atmosphère puissante et fédératrice.

Avec six albums déjà sortis, ce concert marquera le lancement de la tournée des 20 ans ainsi que la sortie de leur 7ᵉ album, enrichi de collaborations prestigieuses (Michel Ayme, Gambeat).

Place ensuite à Me Gustas Tú (tribute Manu Chao), qui plongera le public dans une ambiance festive, solaire et dansante. Seul groupe hommage à Manu Chao en Europe, ME GUSTAS TU réunit 7 artistes débordant d’énergie sur scène. Ils vous feront revivre toute l’intensité et l’esprit du mythique Radio Bemba Sound System.

Une soirée festive, intense et accessible à tous, où l’on chante, on danse et on partage un moment d’exception. Un événement à réserver d’urgence ! .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

The evening gets off to a great start with Flagrants Délires, one of the most popular bands in the southwest of France

L’événement Concerts Les Flagrants Délires + Me Gustas Tu Pradines a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Cahors Vallée du Lot