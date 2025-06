Concerts Les jeudis du PEDAC Fénétrange 10 juillet 2025 18:00

Moselle

Concerts Les jeudis du PEDAC Parc Schumann Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-07-17

2025-08-07

2025-08-21

Les jeudis du PEDAC se délocalisent à Fénétrange ! Rendez-vous dans le parc à côté de la mairie pour des soirées concert en entrée libre avec un chapeau pour les artistes ! Buvette et restauration à partir de 18h00. Pour le parking, utilisez celui de l’EHPAD.Tout public

0 .

Parc Schumann

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 87 39 16 05 secretariat.pedac@gmail.com

English :

PEDAC Thursdays move to Fénétrange! Rendezvous in the park next to the town hall for free concerts, with hats for the artists! Refreshments and catering from 6.00 pm. For parking, use the EHPAD car park.

German :

Die Donnerstage des PEDAC verlagern sich nach Fénétrange! Treffen Sie sich im Park neben dem Rathaus zu Konzertabenden bei freiem Eintritt mit Hut für die Künstler! Getränke und Essen gibt es ab 18.00 Uhr. Als Parkplatz benutzen Sie bitte den Parkplatz des EHPAD.

Italiano :

I giovedì del PEDAC si spostano a Fénétrange! Appuntamento nel parco accanto al municipio per concerti gratuiti, con cappelli per gli artisti! Rinfresco e cibo a partire dalle 18.00. Per il parcheggio, utilizzare il parcheggio EHPAD.

Espanol :

Los jueves PEDAC se trasladan a Fénétrange Conciertos gratuitos en el parque del ayuntamiento, con sombreros para los artistas Refrescos y comida a partir de las 18.00 h. Para aparcar, utilice el parking EHPAD.

L’événement Concerts Les jeudis du PEDAC Fénétrange a été mis à jour le 2025-06-21 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG