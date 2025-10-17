Concerts Les Virevoltés d’automne à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie Rue des Halles Vire Normandie

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie Calvados

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les Virevoltés d’automne reviennent à la Halle avec Lox’one (slam, électro) et Lia Moon & Rafal (house afro). Concerts debout.

Rue des Halles La Halle Michel Drucker Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 90 04 contact@lesvirevoltes.org

English : Concerts Les Virevoltés d’automne à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Les Virevoltés d’automne returns to La Halle with Lox’one (slam, electro) and Lia Moon & Rafal (Afro house). Standing concerts.

German : Concerts Les Virevoltés d’automne à la Halle Michel Drucker à Vire Normandie

Die Virevoltés d’automne kehren mit Lox’one (Slam, Elektro) und Lia Moon & Rafal (Afro-House) in die Halle zurück. Stehkonzerte.

Italiano :

Les Virevoltés d’automne tornano a La Halle con Lox’one (slam, electro) e Lia Moon & Rafal (afro house). Concerti in piedi.

Espanol :

Les Virevoltés d’automne vuelven a La Halle con Lox’one (slam, electro) y Lia Moon & Rafal (afro house). Conciertos en pie.

