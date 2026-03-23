Concerts Lotti & Lola SAUVAGEOT Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Concerts Lotti & Lola SAUVAGEOT

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Deux concerts pour cette soirée 100% féminine. Deux univers pop, deux sensibilités, pour ces deux artistes en pleine ascension venues du Havre, Lotti et Lola Sauvageot. Elles chantent toutes les deux en Français des textes qui touchent ou qui bousculent, sur des musiques pop aux influences très différentes. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 68 82 34 98 contact@musikensaire.fr

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English : Concerts Lotti & Lola SAUVAGEOT

L’événement Concerts Lotti & Lola SAUVAGEOT Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cotentin Le Val de Saire